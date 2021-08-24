Хиромант о покончившем с собой в день рождения экстрасенсе Дардо Кусто: «Им управляли духи»

Экстрасенс Аида Мартиросян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала новость о смерти 44-летнего шамана Дардо Кусто. Ясновидящая отметила, что он был замечательным человеком и хорошим другом, который всегда приходил на помощь.

«Мы как-то все очень сплотились за десять лет работы над этим проектом. Мы были одной семьей. Мы часто виделись. Я была всегда инициатором. Собирались недалеко от дома Дардо, потому что так было удобно», — сказала Аида Мартиросян.

Однако, по словам экстрасенса, последние полтора года Кусто вел себя очень странно. Ясновидящая предположила, что у Дардо была наркотическая зависимость — он «нюхал какие-то соли», а впоследствии, по всей видимости, пристрастился к более тяжелым средствам.

«Мы пытались ему помочь, ездили, звонили, звали — что только мы не делали. Он просто всухую отказывался каким-то образом поддаваться. Говорил, что у него все нормально, что мы ничего не понимаем. Потом мы с ним как-то поговорили. Он мне сказал, что он не хочет жить и начал увлекаться непонятно чем», — рассказала Мартиросян.

После откровенного разговора Аида Мартиросян практически потеряла связь с Дардо, который последний год находился в постоянных разъездах. Накануне смерти экстрасенс даже не рассказал коллеге по телепроекту, что приехал в Москву.

«В последнее время он отдалился от всех — даже от тех близких, с кем всегда был на связи. Мы всегда общались. А сегодня утром мне сообщили, что его нет. У него вчера был день рождения. Обычно мы все вместе отмечаем все дни рождения. На предпоследний день рождения он приехал ко мне, подарил книгу и уехал очень быстро. Он был под чем-то, нервный очень, выпивший уже. Потом уже узнали, что у него есть проблемы. Есть зависимость», — добавила Мартиросян.

Ясновидящая также вспомнила, как однажды с подругой она сделала расклад на картах и узнала, что Дардо необходимо срочно помочь — иначе в течение двух лет с ним случится что-то плохое. И действительно, беда настигла Кусто уже через полтора года.

«Нужно докопаться до истины и понять, в чем действительно причина. Может передозировка у человека или еще что-то. Может сердце остановилось или выпил много. Надо сначала узнать, а потом утверждать», — подытожила Аида.

К слову, о причине смерти Дардо Кусто высказался также хиромант Борис Акимов. По его словам, экстрасенсу не удавалось сделать свою жизнь осознанной, гармоничной и надежной — именно это и погубило его.

«Это человек, который не умел защищаться. Он общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Не он ими управлял, а они им», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экстрасенс Дардо Кусто был найден мертвым 24 августа в хостеле на востоке Москвы. Предварительно, он свел счеты с жизнью. Накануне смерти он хотел отпраздновать свой день рождения с родственником, однако тот не смог приехать на праздник. В итоге он решил вернуться к себе в номер, где начал выпивать и буянить. Прибывшие на шум администраторы позвонили родственникам, чтобы те успокоили его и забрали. Вскоре близкие Дардо приехали в хостел, где нашли его мертвым.