Бородина устроила перепалку с Собчак из-за интервью о разводе с Омаровым
Неужели между несменной ведущей «Дома-2» и ее бывшей коллегой по популярной телестройке вспыхнул новый скандал?
Фото, видео: Instagram @borodylia
Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина оскорбила бывшую коллегу по популярному телепроекту Ксению Собчак после приглашения записать интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Видео, на котором знаменитости в шуточной форме обсуждают возможность выпуска шоу на YouTube-канале блондинки, популярная брюнетка выложила в разделе Instagram-сторис.
«Я рада, что Ксения Бородина дала интервью о своем разводе моему каналу», — подколола Собчак бывшую соведущую.
«Сучка!» — смеясь, крикнула в ответ Бородина.
«Я рада, что так происходит. Ксюш, спасибо тебе большое, ждите», — продолжила блондинка.
«Мы приехали с Собчак в место силы. И это единственный человек, который их (силы — Прим. ред.) все время забирает», — рассказала бессменная ведущая «Дома-2».
«Поэтому я блещу ребята. Все желания идут ко мне», — отшутилась Собчак.
Бывшие коллеги встретились на вечеринке по случаю дня рождения известного блогера и автора психологических тренингов Елены Блиновской. Женщина с размахом отметила свое сорокалетие, позвав на празднование многих звезд российского шоу-бизнеса.
О конфликтах и ссорах между Бородиной и Собчак писали неоднократно. Но, судя по дружеским шуткам, знаменитые тезки забыли старые обиды и возобновили отношения. Стоит ли ждать интервью, в котором Бородина поделится сокровенным — пока неясно. Известная брюнетка в начале августа официально развелась с супругом и с тех пор ни разу нигде, кроме своей страницы в Instagram, не комментировала расставание с мужем.
Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. У супругов есть общая дочь Теона. До брака с предпринимателем телеведущая была замужем за другим бизнесменом — Юрием Будаговом. От него знаменитость родила дочь Марусю.
Как писал 5-tv.ru, ранее первого супруга Ксении Бородиной заочно арестовали за мошенничество. Мужчину разыскивает Интерпол.
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