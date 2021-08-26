Бородина устроила перепалку с Собчак из-за интервью о разводе с Омаровым

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина оскорбила бывшую коллегу по популярному телепроекту Ксению Собчак после приглашения записать интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Видео, на котором знаменитости в шуточной форме обсуждают возможность выпуска шоу на YouTube-канале блондинки, популярная брюнетка выложила в разделе Instagram-сторис.

«Я рада, что Ксения Бородина дала интервью о своем разводе моему каналу», — подколола Собчак бывшую соведущую.

«Сучка!» — смеясь, крикнула в ответ Бородина.

«Я рада, что так происходит. Ксюш, спасибо тебе большое, ждите», — продолжила блондинка.

«Мы приехали с Собчак в место силы. И это единственный человек, который их (силы — Прим. ред.) все время забирает», — рассказала бессменная ведущая «Дома-2».

«Поэтому я блещу ребята. Все желания идут ко мне», — отшутилась Собчак.

Бывшие коллеги встретились на вечеринке по случаю дня рождения известного блогера и автора психологических тренингов Елены Блиновской. Женщина с размахом отметила свое сорокалетие, позвав на празднование многих звезд российского шоу-бизнеса.

О конфликтах и ссорах между Бородиной и Собчак писали неоднократно. Но, судя по дружеским шуткам, знаменитые тезки забыли старые обиды и возобновили отношения. Стоит ли ждать интервью, в котором Бородина поделится сокровенным — пока неясно. Известная брюнетка в начале августа официально развелась с супругом и с тех пор ни разу нигде, кроме своей страницы в Instagram, не комментировала расставание с мужем.

Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. У супругов есть общая дочь Теона. До брака с предпринимателем телеведущая была замужем за другим бизнесменом — Юрием Будаговом. От него знаменитость родила дочь Марусю.

Как писал 5-tv.ru, ранее первого супруга Ксении Бородиной заочно арестовали за мошенничество. Мужчину разыскивает Интерпол.