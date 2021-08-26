Бородина устроила перепалку с Собчак из-за интервью о разводе с Омаровым

|
Карина Исхакова
1 235

Неужели между несменной ведущей «Дома-2» и ее бывшей коллегой по популярной телестройке вспыхнул новый скандал?

Фото, видео: Instagram @borodylia

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина оскорбила бывшую коллегу по популярному телепроекту Ксению Собчак после приглашения записать интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Видео, на котором знаменитости в шуточной форме обсуждают возможность выпуска шоу на YouTube-канале блондинки, популярная брюнетка выложила в разделе Instagram-сторис.

«Я рада, что Ксения Бородина дала интервью о своем разводе моему каналу», — подколола Собчак бывшую соведущую.

«Сучка!» — смеясь, крикнула в ответ Бородина.

«Я рада, что так происходит. Ксюш, спасибо тебе большое, ждите», — продолжила блондинка.

«Мы приехали с Собчак в место силы. И это единственный человек, который их (силы — Прим. ред.) все время забирает», — рассказала бессменная ведущая «Дома-2».

«Поэтому я блещу ребята. Все желания идут ко мне», — отшутилась Собчак.

Бывшие коллеги встретились на вечеринке по случаю дня рождения известного блогера и автора психологических тренингов Елены Блиновской. Женщина с размахом отметила свое сорокалетие, позвав на празднование многих звезд российского шоу-бизнеса.

О конфликтах и ссорах между Бородиной и Собчак писали неоднократно. Но, судя по дружеским шуткам, знаменитые тезки забыли старые обиды и возобновили отношения. Стоит ли ждать интервью, в котором Бородина поделится сокровенным — пока неясно. Известная брюнетка в начале августа официально развелась с супругом и с тех пор ни разу нигде, кроме своей страницы в Instagram, не комментировала расставание с мужем.

Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. У супругов есть общая дочь Теона. До брака с предпринимателем телеведущая была замужем за другим бизнесменом — Юрием Будаговом. От него знаменитость родила дочь Марусю.

Как писал 5-tv.ru, ранее первого супруга Ксении Бородиной заочно арестовали за мошенничество. Мужчину разыскивает Интерпол.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.74
-0.21 86.58
-0.23
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

11:44
Работавший курьером Михаил Асташов завоевал золото на Паралимпийских играх
11:41
Бородина публично припомнила Собчак позорную историю: «Прямо в подъезде!»
11:24
Внук актрисы из «Москва слезам не верит» лишился денег из-за лжеполицейских
11:17
Сантехник обнаружил в подвале многоэтажки в Тюмени недоношенного ребенка
11:11
Предполагаемый убийца девочки в Тюмени участвовал в ее поисках: «В основном тусил в штабе»
11:00
Как смена сезонов влияет на психику человека?

Сейчас читают

Отжимания: что будет если отжиматься по 15 раз каждый день, комментарии тренера
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени задержали
Девушку засосало насосом в бассейне пятизвездочного отеля в Астрахани
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Nirvana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака