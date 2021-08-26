Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени привезли на место преступления для проведения следственного эксперимента. Согласно имеющейся информации утром в четверг, 26 августа, сотрудники правоохранительных органов привезли 40-летнего Виталия Бережного к дому № 40 по улице Судостроителей. Запись, на которой предполагаемый душегуб запечатлен в окружении силовиков, опубликовал паблик «ЧС Тюмень».

Известно, что Следственный комитет уже сегодня может избрать меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девочки в Тюмени. Накануне Виталий Бережной, задержанный по подозрению в совершении преступления, признался в содеянном. Его ДНК совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное.

5-tv.ru

Стоит отметить, что сейчас следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года. Изначально местные жители в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени подозревали серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — могут быть делом рук одного человека.