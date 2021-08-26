Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

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Алексей Хитров
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Свадьба, прошедшая в отеле-казино Wynn, по скромным оценкам, обошлась в 15 миллионов рублей.

Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

Фото: Instagram @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной, 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Клаудией Девис. Выяснилось, что торжество состоялось еще до того, как невеста слегла с коронавирусом.

Свадьбу молодые отгуляли в Лас-Вегасе, в клубе Intrigue отеля-казино Wynn, потратив на банкет, по самым скромным оценкам, около 15 миллионов рублей. При этом клуб был полностью закрыт, сообщает сайт KP.RU.

Издание также пишет, что после выездной регистрации, которая прошла там же, Шаляпин исполнял канадским друзьям своей новоиспеченной супруги русские народные песни, хиты из репертуара Юрия Шатунова и Верки Сердючки.

Супруга Шаляпина — гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. Ее семья переехала из России в Канаду в начале 1990-х.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, подруга Прохора Шаляпина после очередного свидания с ним заболела COVID-19. Как рассказал сам певец, симптомы проявились в начале августа после их похода на представление «Цирка дю Солей». Вместе с Татьяной с коронавирусом слегли ее родители.

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