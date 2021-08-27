Покинувших Театр Ермоловой возмутило сравнение их зарплат с ценой трусов Асмус

Новый акт скандальной пьесы за кулисами московского Театра имени Ермоловой. Уволенные актеры, подсчитав гонорары худрука, взялись за костюмы.

Уличили руководство в покупке дорогих трусов для приглашенной сериальной звезды Кристины Асмус в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Сравнили стоимость кружевного белья со своими зарплатами и написали обращение в Минкульт. Предварительно заручились сочувствием театральной общественности столицы.

«А куда люди, которые 20 лет проработали, (пойдут — Прим. ред.)? За что их? Куда им идти, в подметалы?» — возмущается Юрий Соломин, народный артист СССР, худрук Малого театра.

А вот еще одну бывшую сотрудницу театра имени Ермоловой — народную артистку Екатерину Васильеву — мирские скандалы больше не волнуют. Актриса исполнила свою давнюю мечту и при поддержке сына-священника приняла монашеский постриг. Теперь под именем Василиса она будет трудиться в Зосимовой пустыни в Новой Москве.