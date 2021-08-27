Главу МИД Украины поймали на публичной лжи о военных самолетах РФ в Афганистане
Дмитрий Кулеба указал на связь, которая якобы есть между Кремлем и новыми властями Кабула.
Фото: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал публичное ложное заявление о том, что самолеты ВВС РФ, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую новыми властями Кабула авиабазу Баграм, пишет РИА Новости.
Министр на брифинге рассказал журналистам, что «эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по его утверждению, свидетельствует о «тесных связях» Кремля с боевиками.
4 Russian planes evacuating 500 Russian, Ukrainian, Belarusian, Tajik, Kyrgyz, Uzbek nationals from Afghanistan https://t.co/AZz1McaO9R pic.twitter.com/k8JrYu2A32— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 25, 2021
На опубликованных СМИ кадрах, видно, что российская авиация прибыла именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. Так, в сюжете турецкого информагентства Anadolu можно увидеть стоящие там Ил-62М и Ил-76, а также военнослужащих США и самолеты западной коалиции, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана. Агентство Ruptly запечатлело взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, где видны воздушные суда стран НАТО.
Как пишет 5-tv.ru, по поручению президента РФ Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация
- 27 авг
- Очевидцы сообщают о стрельбе у восточных ворот аэропорта в Кабуле
- 27 авг
- Волна взрывов в Кабуле докатилась до США, уничтожив «успех» операции Джо Байдена
- 27 авг
- Среди жертв взрывов в Кабуле 13 американских военных
- 27 авг
- Республиканцы потребовали от Байдена уйти в отставку после взрывов в Кабуле
- 27 авг
- Международная реакция на серию взрывов в Кабуле
- 27 авг
- США нанесут удары по боевикам в Пакистане и Афганистане из-за взрывов в Кабуле
- 27 авг
- Военные США произвели серию взрывов в Кабуле после терактов
- 26 авг
- Пентагон обвинил боевиков ИГ* во взрывах в Кабуле
- 26 авг
- Не менее 12 американских военных погибли при взрывах в Кабуле
- 26 авг
- Третий взрыв прогремел в Кабуле
Читайте также
77%
0.25 87.06
0.48
Нашли ошибку?