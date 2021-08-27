Главу МИД Украины поймали на публичной лжи о военных самолетах РФ в Афганистане

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Егор Измалкин
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Дмитрий Кулеба указал на связь, которая якобы есть между Кремлем и новыми властями Кабула.

Главу МИД Украины поймали на публичной лжи о военных самолетах РФ в Афганистане

Фото: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал публичное ложное заявление о том, что самолеты ВВС РФ, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую новыми властями Кабула авиабазу Баграм, пишет РИА Новости.

Министр на брифинге рассказал журналистам, что «эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по его утверждению, свидетельствует о «тесных связях» Кремля с боевиками.

На опубликованных СМИ кадрах, видно, что российская авиация прибыла именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. Так, в сюжете турецкого информагентства Anadolu можно увидеть стоящие там Ил-62М и Ил-76, а также военнослужащих США и самолеты западной коалиции, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана. Агентство Ruptly запечатлело взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, где видны воздушные суда стран НАТО.

Как пишет 5-tv.ru, по поручению президента РФ Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане
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