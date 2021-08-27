Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с бизнес-леди из Канады за 15 миллионов рублей

Завидный жених и истинный ценитель зрелой женской красоты Прохор Шаляпин закатил грандиозный банкет по случаю бракосочетания с 42-летней бизнесвумен. Как пишет издание «7Дней.ру», на торжество было потрачено порядка 15 миллионов рублей.

Однако, за чей счет был банкет, не уточняется. Известно только, что львиную часть расходов составила оплата аренды помещений в роскошном отеле, а также в ночном клубе в Лас-Вегасе, который был выкуплен полностью под нужды гостей торжества.

Невеста появилась на празднике в потрясающем белом платье с огромным шлейфом, а жених — в таком же ослепительно белом, безупречном смокинге.

Новоиспеченная супруга Шаляпина — Татьяна Клаудиа Девис, бизнесвумен из Канады. Однако у девушки русские корни — ее семья уехала из России в 90-х годах. Сейчас девушка владеет сетью адвокатских компаний.

Новая избранница Шаляпина близка ему по возрасту больше, чем его прежние возлюбленные — ей 42 года. В то время как бывшая жена певца Лариса Копенкина, с которой он развелся в 2015 году, была почти вдвое старше супруга. Кстати, сама Татьяна Клаудиа раньше замужем не была.

Известно, что до свадьбы влюбленные состояли в романтических отношениях около двух лет, однако вынуждены были расстаться на некоторое время из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленная Прохора Шаляпина заболела коронавирусом и певец всерьез опасался за ее состояние.