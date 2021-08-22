Шаляпин раскрыл подробности критического состояния его возлюбленной миллионерши

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Георгий Иванов
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Из-за болезни избранница артиста не может самостоятельно встать с постели и даже помыться.

Шаляпин раскрыл подробности критического состояния его возлюбленной миллионерши

Фото: Instagram @shalyapin_official

Возлюбленная российского исполнителя Прохора Шаляпина и канадская миллионерша Татьяна Дэвис уже несколько недель тяжело болеет коронавирусом и не встает с постели, болезнь у девушки диагностировали еще в начале августа. По словам артиста, несмотря на существенные подвижки, говорить о выздоровлении пока очень рано.

Шаляпин признался, что даже после того, как Татьяну отключили от аппарата ИВЛ, и она стала дышать самостоятельно, из-за слабости девушка остается фактически обездвижена. Вместе с миллионершей в больнице лежат и ее родители с таким же диагнозом.

«Татьяна с родителями еще в клинике и состояние у всех плохое. Татьяна не на ИВЛ, но ей подают кислород, было критическое положение. Она не может встать, ее моют медсестры, она не может даже сходить в туалет сама. Впервые в жизни она испытывает такие трудности», — поделился артист в беседе с BLITZ+.

Он также добавил, что состояние матери, возлюбленной оставляет желать лучшего: у нее низкая сатурация, давление и куча сопутствующих заболеваний и осложнений.

Ранее 4-tv.ru сообщал, что Шаляпина возмутила стоимость лечения COVID-19 в США после заболевания его пассии.

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