Жорин ответил Джигурде после вызова на бой: «Если настаивает, дам ему подзатыльник»

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Егор Измалкин
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Артист вызвал адвоката на бой из-за старых обид и ревности. Юрист считает, что оппонент психически болен.

Жорин ответил Джигурде после вызова на бой: «Если настаивает, дам ему подзатыльник»

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Адвокат Сергей Жорин ответил на вызов актера Никиты Джигурды на поединок. В комментарии 5-tv.ru юрист заявил, что тот лицемерит и имеет старые обиды.

«Джигурда как психически, так и физически нездоров. Возможно, это связанное с его богатым опытом употреблением наркотиков. Около пяти лет назад, когда я вел его бракоразводный процесс, представляя интересы Анисиной, он приревновал меня к Марине и всячески провоцировал. Далее Никита внезапно сам написал на меня заявление в полицию, где заявил, что находится в предынсультном состоянии, что я его якобы избил», — пояснил Жорин.

Сергей Жорин

По мнению адвоката, вызовы на поединок от артиста выглядят «не столько смешно, сколько грустно». Он вспомнил, как однажды встретил Джигурду в Венеции, и тот пытался якобы подружиться с ним.

«Он как ни в чем небывало постарался приобнять меня и дружеским мурчащим голосом заявил: „Ну что ты, Сережа, я уважаю тебя, ты же защищал Александра Пороховщикова…“ Словом, все это выглядело отвратительно. На публике он говорит одно, а в лицо совсем другое», — считает юрист.

5-tv.ru

Жорин считает, что не очень гармонично будет смотреться в «фрик-шоу» c участием оппонента. Он посоветовал звезде вызвать на бой себе подобных и поучаствует «в соревнованиях, кто дальше плюнет», а также напомнил, что его поле сражений — это судебные подмостки, на которых звездный юрист весьма преуспел.

«Но если он настаивает, то, пожалуйста, может приехать в мой офис без камер и публики. Я дам ему подзатыльник, нет проблем. Правда, вероятно, он снова напишет заявление в полицию как было раньше. Но еще раз: зачем цитировать этого нездорового человека, который несет всякую чушь?» — резюмировал Жорин.

В 2016 году Никита Джигурда подавал в суд на адвоката Жорина. После их стычки у актера якобы диагностировали инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какую авантюру Никита Джигурда уговорил жену Марину Анисину.

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