Федункив на свадьбе ответила на вопрос о будущих детях
Звезда Comedy Woman Марина Федункив в свои 50 лет вышла замуж за итальянца. О планах молодой пары стать родителями узнал 5-tv.ru.
Фото, видео: 5-tv.ru
В свой 50-летний юбилей 27 августа известная комедийная актриса Марина Федункив получила главный подарок — мужа-иностранца. Новобрачные поделились с 5-tv.ru планами стать родителями.
На волнующий многих вопрос, задумывалась ли пара о детях, Марина Федункив ответила не раздумывая.
«На это божья воля. Получится, так получится. Планировать ничего не надо», — откровенно заявила телеведущая.
Звезда Comedy Woman в июне тайно вышла замуж за 37-летнего итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Это ее третий союз, предыдущие два были провальными: первый гражданский брак распался из-за измен партнера, во втором — она безуспешно пыталась победить наркозависимость мужа-абьюзера.
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Мама Коляна в сериале «Реальные пацаны», 50-летняя актриса Марина Федункив в реальной жизни ни разу не испытала радость материнства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе. Момент попал на видео.
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