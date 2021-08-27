Жизнь или клоунада: таролог предсказала, будет ли прочным брак Марины Федункив

Звезда Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Расписались молодожены тайно еще в июне. Пышное празднование, организованное в день 50-летия знаменитости, было назначено на 27 августа. На банкет пригласили множество звездных гостей и телекамеры.

Таролог считает, что такая открытая трансляция чувств, когда вся страна становится свидетелем торжества, сродни шоу.

«Здесь объединяются и юмор, и серьезное, потому что замуж она выходит серьезно и по любви. Но вот клоунада внутренняя не дает ей покоя поэтому конечно же, это будет в традициях Comedy Woman», — считает эксперт.

Начало семейной жизни будет уравновешенным, ведь, как ранее призналась Марина Федункив, молодоженам нет необходимости доказывать что-либо друг другу, потому что они оба — реализовавшиеся и самодостаточные люди.

«Они будут жить хорошо. Если она (Марина — Прим.ред.) говорит, что у них социализм внутри семьи и что они с разумом относятся к этому союзу, то это здорово для их союза. Но пока это только на словах: когда им придется пожить несколько лет, все поменяется», — предрекла таролог.

Карты предсказательнице с большой степенью вероятности выдали, что у пары появятся дети, несмотря на солидный возраст невесты.

«Возможно, им станет скучно вдвоем или будет момент недореализации. В таком случае возникнет некая схема, из которой получится замечательный, очень красивый талантливый ребенок», — спрогнозировала таролог Марианна Абравитова.

Гадальные карты указали и на вероятное расставание, но расторжение яркого брака случится нескоро.

«Этот союз ждет развод, и его мы тоже увидим с экранов телевизоров: пара сделает из этого праздничное шоу. Но перед этим все-таки впереди их ждут долгие годы счастья», — обнадеживающими словами подытожила таролог.

Ранее психолог в беседе с 5-tv.ru рассказывал о том, обретет ли Федункив счастье в третьем браке.