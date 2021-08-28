Очевидцы крушения Су-24 под Пермью рассказали о поисках пострадавших пилотов

Тактический бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. На борту находились два пилота, оба успели катапультироваться и чудом выжили. Однако приземление было жестким — летчики получили травмы. И если один из них отделался переломом руки, то повреждения у второго оказались куда более серьезными.

Местные жители, которые видели момент падения самолета рассказали, что после инцидента нашли выживших пилотов.

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — приводит URA.RU слова очевидицы катастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по другой информации оба пилота получили переломы рук, но самостоятельно добрались до близлежащей деревни и по телефону связались с командованием.