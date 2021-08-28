Драпеко об умершем актере Громадском: «Все время о ком-то заботился»

Известие о смерти народного артиста РСФСР Романа Громадского потрясло его близких, друзей, коллег и поклонников. Звезда сериалов, кино и театральной сцены скончался в субботу, 28 августа, на 81-м году жизни в результате инсульта. Информацию об этом подтвердил сын знаменитости.

В интервью 5-tv.ru актриса фильма «А зори здесь тихие», депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала, каким запомнит ушедшего из жизни коллегу, с которым ей довелось трудиться в разных постановках.

«Я Громадского знала много-много лет, он был замечательным артистом, он сыграл прекрасные роли в кинематографе. Но я с ним поближе познакомилась в театре Ленинского комсомола, теперь это „Балтийский дом“. Я там была приглашена на роль в спектакле, мы с ним даже репетировали одну пьесу вместе. А потом, когда была деканом факультета в Университете профсоюзов, я его пригласила его на должность декана факультета искусств. Потом он был заведующим кафедрой театрального мастерства много лет, и мы с ним очень тесно общались и были в чудных отношениях», — отметила Елена Драпеко.

Рассказала актриса и о том, как однажды она вместе с Романом Громадским ездила на гастроли на Дальний Восток.

«Мы с ним поехали на гастроли вместе во Владивосток, и он там договорился с управлением морской авиации, мы полетели вдвоем на творческие встречи на Камчатку. И работали там четыре дня. Потом вернулись во Владивосток. Он был очень общительный, живой человек, очень замечательный, очень товарищеский, дружеский», — рассказала актриса.

По ее словам, уход Громадского из жизни — это большая трагедия.

«Для Петербурга он был очень значимой фигурой в нашем театральном сообществе. Жалко! Уходят наши мэтры, люди, на которых можно было бы ровняться, не только в смысле творчества, но и в смысле гражданской, человеческой позиции. Он все время о ком-то заботился. Он был такой, что ему всегда хотелось всем что-нибудь добыть», — заключила звезда театра и кино Елена Драпеко.

Известно, что Роман Борисович родился с фамилией Владимиров. После свадьбы с сокурсницей Верой Громадской, он взял ее фамилию.

Он родился в Ленинграде перед началом Великой Отечественной войны. В младенчестве пережил блокаду. После окончания школы и службы в армии в возрасте 22 лет Громадский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Выпускника института взяли на службу в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом».

В возрасте 26 лет он дебютировал в кино, сыграв главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также Громадский снимался в фильмах «Блокада», «Сонька Золотая ручка», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга» и других. Кроме того, он был в числе звезд сериала «Ментовские войны».

С 1994 года Роман Громадский преподавал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, пять лет занимал пост декана факультета искусств. После его назначили советником ректора.

Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.