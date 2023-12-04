Насколько эффективно похудение по группе крови?

Специально для 5-tv.ru врач обосновала принципы питания для снижения веса.

Диета по группе крови была разработана американским врачом более 20 лет. За это время теория о том, что большего эффекта при лечении больных можно добиться, если воздействовать на особенности генетики, в частности, группы крови, не потеряла популярности. Питание, разделившее человечество на четыре части — охотники, земледельцы, кочевники и горожане — заставило людей придирчиво оценить свой рацион. Миллионы страстно желающих похудеть людей принялись сортировать продукты в своей пищевой корзине на полезные и вредные.

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Необходимость исключения из своего рациона «плохих» ингредиентов адепты объясняют тем, что в зависимости от группы крови некоторые продукты не будут усвоены организмом и даже окажут на него негативный эффект.

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова считает, что данная теория не имеет под собой никаких обоснований: ни научных, ни физиологических.

«Группа крови никак не связана ни с гормональным фоном, ни с процессами обмена веществ, ни с пищеварительным кишечным трактом. Ни тем более никак не сказывается на процессе усвоения и поглощения тех или иных продуктов», — развенчала популярный миф диетолог.

Для того чтобы эта теория сработала, считает эксперт, необходима связь с внутренними процессами нашего организма, с процессами метаболизма, происходящими в нем. Напротив, занесение любимой еды в черный список может навредить.

«Исключить какие-либо продукты из своего рациона — значит привести к дефициту витаминов и микроэлементов. А значит, такая пищевая цензура, наоборот, ухудшит состояние человека», — предупредила специалист.

Врач рекомендует придерживаться принципов сбалансированного и рационального питания для того, чтобы сделать свое питание здоровым и правильным. Это одинаково работает и для тех, кто хочет не только снизить, но набрать свой вес.

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