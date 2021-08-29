В Екатеринбурге на помойку выбросили десятки мешков с недоставленными посылками. Как сообщает издание E1.ru со ссылкой на местных жителей, мешки принадлежали «Почте России». Теперь сотни отправлений уже не дойдут до своих адресатов, поскольку прохожие, которые заметили мешки, принялись вскрывать бандероли и пакеты, прибирая к рукам «невостребованный» груз.

«Я в семь-восемь вечера возвращалась домой, а там лежало огромное количество уже вскрытых посылок. За день их раздербанили все, кому не лень», — сообщила одна из очевидцев.

Мешки с сотнями недоставленных посылок выкинули на помойку в Екатеринбурге 1/6 ВКонтакте @omgekb 2/6 ВКонтакте @omgekb 3/6 ВКонтакте @omgekb 4/6 ВКонтакте @omgekb 5/6 ВКонтакте @omgekb 6/6 ВКонтакте @omgekb

В свою очередь в «Почте России» попытались откреститься от инцидента, заявив, что не причастны к ужасающей халатности, а виновных нужно искать в частных службах доставки.

«Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через Почту. Соответственно, они также не проходили таможенный контроль на Месте международного почтового обмена в Екатеринбурге», — прокомментировали в пресс-службе организации.

В «Почте России» также отметили, что выброшенные посылки были неотслеживаемыми и их доставляли другие транспортные компании.

«Мы передадим все найденные упаковки коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд дал разъяснения, кто должен платить за испорченные посылки.