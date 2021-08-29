Арзамасова поддержала Сарика Андреасяна в конфликте с Кудрявцевой

Актриса Лиза Арзамасова, которая недавно стала мамой, вмешалась в конфликт между режиссером Сариком Андреасяном и телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Как пишет «Утро.ру», актриса отметила, что режиссер поддержал ее во время съемок фильма «Проклятый чиновник», в котором Арзамасова играла уже будучи беременной. Об этом она написала на странице Андреасяна в Instagram.

«Сарик, после того, как ты поддержал меня на проекте в таком интересном положении точно могу сказать, что кино — не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям. Знаешь же как говорят: «Сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, а потом ты побеждаешь», — напомнила Арзамасова.

Instagram @sarik_andreasyan

Во время музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, его бессменная ведущая Лера Кудрявцева пошутила о фильмах Андреасяна, намекнув, что, хотя их и много, они не самого высокого качества.

Режиссер очень оскорбился и написал гневный пост в своем Instagram, в котором назвал ведущую «тварью».

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите. А также тупые шутки, которые вам пишут плохо понимающие в киноиндустрии люди», — обратился к популярной блондинке Андреасян.

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Как писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева в ответ на оскорбление выразила искреннее недоумение, тем, что такие слова может себе позволить мужчина.

Ведущая добавила, что шутку про фильмы Андреасяна писали сценаристы, а она даже уточняла, не сочтут ли ее оскорбительной, хотя сама она с творчеством режиссера не знакома. Как видно, опыт работы на телевидении Кудрявцеву не подвел, и в итоге невинная шутка привела к громкому скандалу.

Сарик Андреасян — автор десятка фильмов. Стоит отметить, что некоторые из его кинолент и правда не пришлись зрителям по нраву. Так, например, рейтинг супергеройского фантастического боевика «Защитники» на «Кинопоиске» составляет три балла из десяти. Рейтинг семейного фильма «Тот еще Карлсон» — 2,6 балла. Ленту не спас ни комедийный талант Михаила Галустяна, ни участие ныне покойного Олега Табакова.

Комедию «Беременный», где в главной роли снялся Дмитрий Дюжев, ценители кино оценили еще ниже — 2,5 балла. Хуже всего кинозрители оценили фильм «ЛОпуХИ». Название картины, как будто намекает, что лента изначально обречена на провал. Рейтинг комедии всего — 1,8 балла.