Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 143

Сентябрь — время перемен. Будут они приятные или пугающие? На этот и другие вопросы ответила ведущий специалист по предсказаниям Алена Никольская.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

У многих людей начало осени ассоциируется с депрессией, холодом и мраком. Но вопреки всем опасениям в 2021 году сентябрь обещает быть довольно спокойными и продуктивным. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, каким сферам важно уделять больше внимания на грядущей неделе, чтобы в будущем не столкнуться с неприятностями.

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Эксперт посоветовала относиться к осени, как к новому этапу жизни. Она отметила: именно сейчас есть масса возможностей решить насущные вопросы и даже изменить свою судьбу. Нужно только захотеть!

Перед началом осени важно проанализировать ситуацию и расставить приоритеты. Если необходимо — избавиться от балласта, который не дает двигаться к цели. Речь идет, в частности, о сложных отношениях с людьми, которые отнимают массу энергии. Но в первую очередь следует обратить внимание на здоровье.

«На этой неделе Луна убывающая. Будет здорово провести работу над ошибками, а еще привести свое тело в идеальную форму. Самое время бросать вредные привычки. Если сделать это сейчас, вы легче и быстрее восстановитесь, а ваши новые позитивные привычки легче и быстрее приживутся», — заметила Никольская.

Тех, кто беспокоится о большом весе, астролог призвала скорее садиться на диету. На убывающей Луне лишние килограммы уходят очень быстро. Алена Никольская предупреждает: то состояние, в котором человек будет пребывать в начале осени, не удастся изменить еще несколько месяцев. Поэтому в интересах каждого обеспечить себе хорошее настроение, спортивный вид и легкость.

С 30 августа по 5 сентября важно также уделять внимание отношениям с партнером. В частности, интимной сфере. Пока Луна находится в знаке Весов — до 10 сентября — урегулировать мелкие конфликты, решить проблемы будет достаточно просто. Когда же спутник Земли перейдет в знак Скорпиона — накала страстей не миновать.

Девиз начала осени 2021 года прост как никогда: все важно делать вовремя.

«Следует отложить сложные вопросы на десять дней. Потому что сейчас сконцентрироваться над скрупулезными вещами будет непросто. Через неделю это дастся гораздо легче!» — посоветовала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых опасных датах сентября 2021 года.

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Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

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