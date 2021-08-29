СК заинтересовался строительством «халяльного поселка» в Подмосковье

Следственный комитет инициирует проверку по факту строительства «халяльного поселка» в Подмосковье. Речь идет о районе в Новой Риге, где нерусские граждане якобы заставляют односельчан жить по новым законам и соблюдать особый распорядок. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Так называемое «экопоселение», по свидетельствам, хотят организовать близ деревни Нечесово и провозгласить его «Джамаат Аминовкой». Как передают Telegram-каналы, люди, планирующие приобретать дома в районе, хотят жить по законам ислама. Многие боятся, что вскоре новые «хозяева» введут запреты на алкоголь и короткую одежду. Одна из местных жительниц уже заявила о том, что молодых девушек нерусские гости начали притеснять.

По некоторым данным, инициатором организации «халяльного» поселения была блогер и модельер Амина Шабанова. В социальных сетях уже появилась страничка, где рассказывается о ходе строительства «экодеревни». В одном из постов указано, что проект стартовал летом прошлого года. Под необычный поселок якобы отведено 83 гектара.

Пользователи сети пишут, что в указанном районе совсем скоро должен появиться исламский молельный дом. Следователи успокаивают граждан и отмечают, что вскоре прояснят ситуацию.

«Высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. Высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту. Председатель СКР поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области выяснить все обстоятельства, проверить доводы озвученные в СМИ и представить подробный доклад по ситуации», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что религиозную организацию «Новое поколение» внесли в список нежелательных на территории РФ.