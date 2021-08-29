Как разбогатеть без изнурительного труда: почеши собаке лапки

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 805

Практикующая симорон Виолетта Романова поделилась с 5-tv.ru действенными ритуалами, при помощи которых можно улучшить свое финансовое положение.

Фото, видео: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Простые в исполнении симоронские обряды помогут раз и навсегда забыть о финансовых проблемах. Практикующая симорон волшебница Виолетта Романова поделилась с 5-tv.ru действующими ритуалами, при помощи которых можно разбогатеть.

Симоронский ритуал при помощи облепихового крема

Для этого ритуала вам понадобится облепиховый крем, подойдет абсолютно любой. Откройте тюбик, и помажьте руки кремом.

«При этом необходимо несколько раз повторить: „Облепите меня деньги“. Вообще облепиха — очень полезная ягода, потому что с ее помощью можно приманивать все что угодно», — уточнила эксперт.

Симоронский ритуал, который необходимо выполнять по понедельникам

Следующий магический ритуал Виолетта Романова рекомендует выполнять в первый день недели. Эксперт уверяет, что понедельник принесет вам море денег.

«Вам понадобится любая купюра — это могут быть рубли, доллары, евро, йены. В правую руку нужно взять купюру и чесать ей левую ладонь. В этот момент нужно приговаривать: „Чешу к деньгам, так тому и быть“», — поделилась практикующая волшебница.

Симоронский ритуал, для которого понадобится домашний питомец

Эксперт уверяет, что, если у вас нет домашнего животного, вы можете его позаимствовать у друзей или соседей.

«Возьмите своего любимца за лапку и повторяйте: „Почешу собачке (любому другому животному) лапки, значит завтра будут бабки“. Обычно этот ритуал работает моментально, должники возвращают деньги, а иногда финансы и вовсе приходят из ниоткуда», — заключила собеседница издания.

На первый взгляд ритуалы симорон могут показаться шуточными. Тем не менее не нужно недооценивать эту практику. Чтобы ритуалы точно заработали, нужно их не только исполнять, но верить в их действенность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «нарисовать» капитал при помощи магии симорон.

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