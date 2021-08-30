Викторию Боню публично избили молотком: «Слабонервным не смотреть»
Бывшая участница «Дома-2» начала экспериментировать с нетрадиционной медициной. Результаты пока шокируют больше, чем вдохновляют.
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Instagram @victoriabonya
Экс-звезда телестройки «Дом-2» Виктория Боня славится нестандартным подходом к решению проблем. В сети она часто публикует такие лайфхаки, что у рядовых граждан вызывают оторопь. Очередное видео блогера — очередной кошмар: бизнесвумен «решает проблемы» с позвоночником при помощи тяжеловесного молотка.
Перед тем, как показать необычный ролик фанатам, Боня предупредила: слабонервные могут не выдержать. В кадре она позирует, лежа на кушетке и свесив ноги. Возле бизнес-леди — мужчина с большим строительным инструментом и деревянной катушкой. С перерывом в несколько секунд он примеряется и бьет звезду четко по позвоночнику.
«Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Поднимает людей с инвалидных колясок, я была свидетелем не раз. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице. Этот человек исправил ситуацию за три дня!» — подписала видео Виктория Боня.
По мнению бывшей участницы «Дома-2», нестандартные подходы в лечении могут избавить даже от ДЦП. Вот только пользователи Instagram, среди которых оказались медики, с ней совсем не согласны.
Юзеры просили Боню не экспериментировать со своим здоровьем и, тем более, не агитировать наивных граждан рисковать бесценными жизнями.
«Не вводите людей в заблуждение!»
«Вы что делаете? Это очень опасно»,
«Ходила к нему лично: кроме адской боли эффекта не получила»,
«Говорю вам как хирург — останетесь без позвоночника», — писали фолловеры теледивы.
Впрочем, на все предостережения звезда отвечала одинаково: она уверена в профессионализме человека, которому доверилась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня перенесла серьезную операцию.
Читайте также
88%
0.25 87.03
-0.03
Нашли ошибку?