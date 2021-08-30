Викторию Боню публично избили молотком: «Слабонервным не смотреть»

|
Виктория Андреева
2 050

Бывшая участница «Дома-2» начала экспериментировать с нетрадиционной медициной. Результаты пока шокируют больше, чем вдохновляют.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Instagram @victoriabonya

Экс-звезда телестройки «Дом-2» Виктория Боня славится нестандартным подходом к решению проблем. В сети она часто публикует такие лайфхаки, что у рядовых граждан вызывают оторопь. Очередное видео блогера — очередной кошмар: бизнесвумен «решает проблемы» с позвоночником при помощи тяжеловесного молотка.

Перед тем, как показать необычный ролик фанатам, Боня предупредила: слабонервные могут не выдержать. В кадре она позирует, лежа на кушетке и свесив ноги. Возле бизнес-леди — мужчина с большим строительным инструментом и деревянной катушкой. С перерывом в несколько секунд он примеряется и бьет звезду четко по позвоночнику.

«Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Поднимает людей с инвалидных колясок, я была свидетелем не раз. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице. Этот человек исправил ситуацию за три дня!» — подписала видео Виктория Боня.

По мнению бывшей участницы «Дома-2», нестандартные подходы в лечении могут избавить даже от ДЦП. Вот только пользователи Instagram, среди которых оказались медики, с ней совсем не согласны.

Instagram @victoriabonya

Юзеры просили Боню не экспериментировать со своим здоровьем и, тем более, не агитировать наивных граждан рисковать бесценными жизнями.

«Не вводите людей в заблуждение!»

«Вы что делаете? Это очень опасно»,

«Ходила к нему лично: кроме адской боли эффекта не получила»,

«Говорю вам как хирург — останетесь без позвоночника», — писали фолловеры теледивы.

Впрочем, на все предостережения звезда отвечала одинаково: она уверена в профессионализме человека, которому доверилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня перенесла серьезную операцию.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.99
0.25 87.03
-0.03
Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

Последние новости

11:33
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане
11:03
Викторию Боню публично избили молотком: «Слабонервным не смотреть»
10:49
Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
10:32
Солистка «Стрелок» ответила на обвинения Волочковой в публикации пикантного фото
10:18
Скончался актер сериала «Воронины» Артур Диланян
10:02
Сразу 15 небоскребов взорвали в Китае

Сейчас читают

Паралимпиада 2021: триатлон, Ксения Выборных и Алена Зубова. Как незрячие спортсмены проходят…
Умер актер театра и кино Артур Диланян
Инфекции любви: венеролог назвал опасное число сексуальных партнеров
Что известно об убитой в Башкирии 15-летней школьнице
Расписались по-тихому: бывший муж Пелагеи взял в жены дочь миллионера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака