Стала известна причина переноса встречи Байдена и Зеленского

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Карина Бернтгольц
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Переговоры двух глав государств состоятся 1 сентября.

Стала известна причина переноса встречи Байдена и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Loos

Названа причина переноса встречи американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на 1 сентября. Как сообщил советник главы офиса главы Незалежной Михаил Подоляк переговоры пришлось на день отложить из-за эвакуации американских граждан из Афганистана.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», — заявил Подоляк в беседе с «РБК-Украина».

Подоляк уточнил, что для Киева новая дата встречи также будет более удобной так как «Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки».

Изначально планировалось, что Зеленский отправится в США 30 августа, а 31-го встретится с Джо Байденом. Главы государств должны были затронуть три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

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