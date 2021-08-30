Муж Кудрявцевой пригрозил Андреасяну за оскорбления жены

Хоккеист Игорь Макаров заступился за свою жену — телеведущую Леру Кудрявцеву — в конфликте с кинорежиссером Сариком Андреасяном. К оппоненту спортсмен обратился в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать, то, если у тебя духа хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Давай», — высказался хоккеист.

Макаров также назвал постановщика «инстаграмным героем». Публичного ответа от него пока не было.

Конфликт между звездами разгорелся из-за шутки, которую Кудрявцева произнесла со сцены во время фестиваля «Новая волна».

«Их, как фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало», — заявила Кудрявцева со сцены, представляя очередной номер.

Шутка режиссера задела, и он набросился с оскорблениями на ведущую.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите. А также тупые шутки, которые вам пишут плохо понимающие в киноиндустрии люди», — обратился он к звезде на своей странице в Instagram.

Сарик Андреасян — автор десятка фильмов, среди которых «Служебный роман. Наше время», «Беременный» «Защитники» и «Тот еще Карлосон».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лера Кудрявцева ответила на оскорбления Сарика Андреасяна.