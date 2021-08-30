Дочь Любови Успенской взмолила о помощи: «Меня заперли!»

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Егор Измалкин
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Татьяна Плаксина боится, что не сможет дать концерт, запланированный на 12 сентября.

Дочь Любови Успенской взмолила о помощи: «Меня заперли!»

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что ее концерт, запланированный на 12 сентября под угрозой срыва. Некто держит ее в неволе, о чем девушка сообщала в сторис на свое странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!» — обратилась к подписчикам Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Кто именно и из-за чего ее запер, где она находится и почему, знаменитость не уточнила.

Между Любовью Успенской и ее дочерью начался конфликт в 2018 году, когда Татьяна получила серьезную травму, упав с велосипеда. По словам певицы, девушке тяжело было пережить страшные перемены во внешности, полученные из-за травм. Именно в тот период она начала злоупотреблять запрещенными веществами. Плаксина сбежала от матери в США, но потом вернулась к ней и занялась восстановлением здоровья и отношений с окружающими.

Известно, что 31-летняя знаменитость связала свою жизнь с искусством — пишет картины, иногда поет, так два года назад она исполнила композицию своей матери в эфире «Авторадио».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Плаксина перенесла пластическую операцию. Кроме того, по мнению психолога, она переживает очередной срыв в употреблении наркотиков.

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