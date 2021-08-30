МВД потребовало от пошутившего про русских комика Мирзализаде покинуть РФ

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Василий Заика
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Стендапер в ходе публичного выступления заявил о «любви русских к фекалиям».

МВД потребовало от пошутившего про русских комика Мирзализаде покинуть РФ

Фото: ТАСС / Пресс-служба Таганского суда

МВД потребовало от пошутившего про русских комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде покинуть Россию. Соответствующее решение о нежелательности пребывания гражданина Белоруссии в РФ пожизненно принято на основании Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию».

«Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе публичного выступления стендапер в одном из монологов заявил о «любви русских к фекалиям». Тем самым Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

В ближайшее время комик будет уведомлен в установленном законом порядке о принятом решении.

Проведенной экспертизой было установлено, что шутка Идрака Мирзализаде про русских содержит признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказавшего о «любви русских к фекалиям» стендапера арестовали на десять суток.

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