Актер, музыкант, душа компании: каким поклонники запомнят Артура Диланяна

Актера Артура Диланяна, о смерти которого стало известно 30 августа, коллеги и поклонники запомнят, как человека невероятно творческого и одаренного многочисленными талантами.

Он родился 9 сентября 1961 года в Ереване, учился в ГИТИСе у Андрея Гончарова, затем, в 1988 году, окончил актерский факультет ВГИКа, мастерскую Армена Джигарханяна. С 2004 года Диланян служил в Московском Армянском театре, где в качестве режиссера поставил спектакль «Ну и тетка!» по пьесе Брендона Томаса «Тетка Чарлея», как актер был задействован в постановках «Вай, вай или … вояж по-армянски!», «Метанойя» и других. Известно также, что в начале 2000-х Диланян руководил креативным отделом телерадиокомпании «МИР».

Телезрителям Артур Диланян известен как актер популярных сериалов. Сниматься он начал в 2008 году, сыграв в одном из эпизодов криминального телефильма «Зверобой», а в 2009-м его пригласили на роль Карена Арменовича в мегапопулярный ситком «Воронины». Образ владельца кафе, дочь которого на протяжении нескольких серий была девушкой Лени Воронина, запомнился и полюбился многим поклонникам сериала.

В 2010 году актер засветился в детективах «Джокер» и «Москва. Центральный округ-3», а еще через пару лет сыграл в сериале «Пятницкий» роль Арсена Вахитовича. Кроме того, Артура Диланяна можно видеть в многосерийных комедиях «Последний из Магикян» и «Кухня». В 2020 году актер выступил в качестве креативного продюсера и сценариста второго сезона «Две девицы на мели» с Ольгой Картунковой.

В начале июня Диланян на своей странице в Facebook сообщил, что закончил работать в новом проекте Павла Чухрая с Сергеем Маковецким, который должен выйти в следующем году.

«Закончился новый проект. Скоро на экранах встретимся. Благодарю всю команду великолепных профессионалов. Особая благодарность Павлу Григорьевичу Чухраю, моим партнерам Маковецкому Сергею Васильевичу, Ангелине Стречиной, Владимиру Данай, Илье Малакову и многим-многим профессионалам. Это было феерично, трудно, захватывающе и потрясающе», — написал Диланян.

Помимо актерского таланта он был щедро одарен музыкальным. По словам его коллеги, худрука Московского Армянского театра Славы Степаняна, Диланян играл практически на всех музыкальных инструментах и мог безостановочно петь до восьми часов подряд на армянском, грузинском, азербайджанском, русском, украинском и других языках.

Еще одним уникальным даром актера было умение влюблять в себя окружающих, завоевывать их сердца. Близкие утверждают, что в жизни он был человеком веселым, знающим море анекдотов на любые темы, и неизменно становился душой компании. Своими знаниями и талантами артист делился с учениками, ведя активную преподавательскую деятельность.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по предварительной информации, причиной смерти актера Артура Диланяна стала остановка сердца. Артист скончался в возрасте 59 лет, не дожив буквально десяти дней до юбилея.