От третьего лица: почему у Анастасии Макеевой родные «отобрали» соцсети

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Алиса Старжевская
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Звезда мюзиклов пожаловалась, что близкие люди ограничивают ее в общении.

От третьего лица: почему у Анастасии Макеевой родные «отобрали» соцсети

Фото: Instagram @makeevan

Актриса и певица Анастасия Макеева призналась, что ее нахождение в сети теперь строго регламентировано: супруг отобрал у нее телефон и запрещает выходить в интернет. Об этом, в первую очередь, свидетельствует новый пост в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Уважаемые друзья! Сообщаем вам, что в связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы, и все добрые пожелания и вопросы мы будем передавать», — заявлено в микроблоге.

Instagram @makeevan

Проблемы со здоровьем у Анастасии Макеевой начались на фоне стрессов. Семейная жизнь актрисы с 37-летним Романом Мальковым полна конфликтов с его экс-супругой. Сначала у знаменитости случились кровоизлияния в голосовые связки, а на днях 39-летняя звезда мюзиклов объяснила нервный срыв непрекращающимися разборками в бывшей чете Мальковых. Кроме того, Анастасия запретила СМИ использовать ее имя в новостях о новом муже и его бывшей жене.

Перед «сухой» публикацией от имени администрации Макеева успела лично рассказать о своем вынужденном оффлайн-заточении.

«Муж и врачи сильно ограничивают мою возможность выходить в нет и пользоваться телефоном. <…> Снова исчезаю», — попрощалась актриса.

Instagram @makeevan

На «уход» Макеевой отреагировали хейтеры и фанаты певицы.

«Наконец то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!»;

«Давно нужно было оградить Анастасию от стресса, волнений, чтобы все силы уходили на любовь, творчество, созидание!»;

«Настюша, поправляйтесь! Грустно без вас, но ради вашего здоровья, мы готовы вас ждать», — поддержали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макеева обратилась к поклонникам с мольбой о помощи.

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