Макеева обратилась с мольбой о помощи: «Насильственно втягивают в конфликт»

Звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева обратилась к поклонникам с мольбой о помощи. Актриса и певица заявила на своей странице в Instagram, что ее «насильственно втягивают в конфликт». Знаменитость посетовала на ухудшение здоровья из-за постоянных распрей между ее новым мужем и его бывшей женой. Недавно по словам Макеевой, ей поставили один из самых страшных диагнозов среди вокалистов.

«Все, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — обратилась к подписчикам актриса.

Instagram @makeevan

Макеева заявила, что она не хочет участвовать в семейных разборках Мальковых. Ее четвертый муж Роман Мальков воюет с бывшей женой Светланой, напоминают «Дни.ру». У экс-супругов остались четверо детей. Старший сын Андрей предпочел жить с отцом и его новой пассией, остальные отпрыски остались с матерью в Словении.

Знаменитость также обратилась к СМИ. Она запретила журналистам упоминать ее имя в новостях, связанных с конфликтом между Романом и Светланой Мальковыми. Макеева отметила, что разбирательства между ее мужем и его бывшей женой — не имеют к ней никакого отношения. Знаменитость даже отрекается от советов супругу относительно его детей от предыдущего брака.

Сейчас актриса занимается восстановлением своего здоровья. Помимо этого, Макеева много времени уделяет своей карьере. В своем обращении она уделила отдельное внимание недоброжелателям. По словам знаменитости, они пытаются испортить ей жизнь и лишить работы.

«Также прошу хейтеров не беспокоить администрацию тех театров и моих партнеров по рекламным проектам, с которыми я работаю. Все равно они со мной будут работать и продлили все контракты. При всем уважении к вашему мнению, уважаемые хейтеры, на качество моей жизни, как и других звезд, вы не повлияете. Давайте уважать свободу слова и действий каждого: и вашу, и мою, спасибо!» — обратилась к недоброжелателям Макеева.

Скандал вокруг Макеевой и ее четвертым мужем разгорелся весной этой года. Бывший примерный семьянин, оставив четверых детей, женился на знаменитости. Влюбленные даже венчались в церкви. С тех пор имя актрисы и ее избранника не сходит с новостных заголовков. Как писал 5-tv.ru недавно Роман Мальков впервые за долгое время увиделся с дочерью.