Стал известен график единовременных выплат пенсионерам в 10 тысяч рублей

Каждый пенсионер получит дополнительные выплаты по 10 000 рублей уже в начале сентября — сегодня в правительстве разъяснили график выплат. Так, второго числа, то есть в четверг, средства поступят на счета тех, кто обычно получает пенсии на пластиковые карточки, с 3 сентября, то есть с пятницы выплаты начнут разносить по домам и они станут доступны тем, кто обычно ходят на почту. Это в общих чертах, а в деталях разобрался Георгий Гривенный.

Валентина Николаевна и еще 44 миллиона российских пенсионеров с нетерпением ждут перевода выплаты, в народе уже получившей название «президентской». Обсуждают, кто и куда потратит, и сегодня стало понятно: тратить придется очень скоро. На совещании в правительстве окончательно определились с датой — выплаты пенсионерам начнутся уже в этот четверг, 2 сентября.

«Был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности представителями „Единой России“ были высказаны свои предложения. Для граждан, которые получают пенсию на банковскую карту — выплата будет зачислена уже в четверг», — подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Получающие пенсию на банковские карты увидят 10 тысяч на своих счетах уже 2 сентября, остальные — в день начисления пенсии за этот месяц. Деньги придут без задержек, ведь многим пришлось поиздержаться. Вот, на Камчатке, например, платежка по ЖКХ в отопительный сезон существенно повышается.

Обо всем этом на съезде партии «Единая Россия» на прошлой неделе говорил Владимир Путин.

«Людей старшего возраста надо особенно поддержать в период восстановления экономики от пандемийного кризиса!» — подчеркнул глава государства.

«Понимаю, что было много и незапланированных расходов у этой категории наших граждан на лекарства, средства защиты и другие непредвиденные траты. И, кроме того, инфляция вышла за целевые показатели», — добавлял российский лидер.

Никакой бюрократии и волокиты, все пенсионеры должны получить выплаты автоматически, без сбора справок и хождения по инстанциям, как и те 10 тысяч, которые по инициативе Владимира Путина получили семьи всех российских школьников.

А ведь еще в списке получателей новых выплат еще и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, все, чья служба и опасна, и трудна», и, конечно же, нуждается в дополнительных поощрениях от государства.

Спектр получателей новых мер господдержки очень широк, и при этом министр финансов отмечает: экономическая ситуация позволяет произвести все эти выплаты без ущерба для бюджетного наполнения.

"Финансовые ресурсы на исполнение поручений президента у нас есть. В текущем году мы видим, что рост российской экономики достиг допандемийного уровня", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

За тем, как вовремя будут производится и пенсионерам, и военнослужащим выплаты в каждом субъекте страны будут следить региональные отделения «Единой России». Кроме того, на особом контроле и внесение — уже новым составом Госдумы — предложений об индексации пенсий выше инфляции уже в 2022 году. Г