Стал известен график единовременных выплат пенсионерам в 10 тысяч рублей

Эфирная новость 1 311

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова разъяснила механизм представления денежных средств.

Фото, видео: depositphotos / mars58; 5-tv.ru

Каждый пенсионер получит дополнительные выплаты по 10 000 рублей уже в начале сентября — сегодня в правительстве разъяснили график выплат. Так, второго числа, то есть в четверг, средства поступят на счета тех, кто обычно получает пенсии на пластиковые карточки, с 3 сентября, то есть с пятницы выплаты начнут разносить по домам и они станут доступны тем, кто обычно ходят на почту. Это в общих чертах, а в деталях разобрался Георгий Гривенный.

Валентина Николаевна и еще 44 миллиона российских пенсионеров с нетерпением ждут перевода выплаты, в народе уже получившей название «президентской». Обсуждают, кто и куда потратит, и сегодня стало понятно: тратить придется очень скоро. На совещании в правительстве окончательно определились с датой — выплаты пенсионерам начнутся уже в этот четверг, 2 сентября.

«Был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности представителями „Единой России“ были высказаны свои предложения. Для граждан, которые получают пенсию на банковскую карту — выплата будет зачислена уже в четверг», — подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Получающие пенсию на банковские карты увидят 10 тысяч на своих счетах уже 2 сентября, остальные — в день начисления пенсии за этот месяц. Деньги придут без задержек, ведь многим пришлось поиздержаться. Вот, на Камчатке, например, платежка по ЖКХ в отопительный сезон существенно повышается.

Обо всем этом на съезде партии «Единая Россия» на прошлой неделе говорил Владимир Путин.

«Людей старшего возраста надо особенно поддержать в период восстановления экономики от пандемийного кризиса!» — подчеркнул глава государства.

«Понимаю, что было много и незапланированных расходов у этой категории наших граждан на лекарства, средства защиты и другие непредвиденные траты. И, кроме того, инфляция вышла за целевые показатели», — добавлял российский лидер.

Никакой бюрократии и волокиты, все пенсионеры должны получить выплаты автоматически, без сбора справок и хождения по инстанциям, как и те 10 тысяч, которые по инициативе Владимира Путина получили семьи всех российских школьников.

А ведь еще в списке получателей новых выплат еще и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, все, чья служба и опасна, и трудна», и, конечно же, нуждается в дополнительных поощрениях от государства.

Спектр получателей новых мер господдержки очень широк, и при этом министр финансов отмечает: экономическая ситуация позволяет произвести все эти выплаты без ущерба для бюджетного наполнения.

 "Финансовые ресурсы на исполнение поручений президента у нас есть. В текущем году мы видим, что рост российской экономики достиг допандемийного уровня",  - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

За тем, как вовремя будут производится и пенсионерам, и военнослужащим выплаты в каждом субъекте страны будут следить региональные отделения «Единой России». Кроме того, на особом контроле и внесение — уже новым составом Госдумы — предложений об индексации пенсий выше инфляции уже в 2022 году. Г

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.28
-0.29 86.67
-0.14
Какой вы запах согласно знаку зодиака

Последние новости

16:46
В Венеции открывается 78-й Международный кинофестиваль
16:42
Как приготовить шакшуку с перепелиными яйцами — пошаговый рецепт с фото
16:35
Репетитора из Таганрога задержали по подозрению в совращении школьниц
16:24
По стопам Волочковой: Моргенштерн показал, как справляют большую нужду звезды
16:13
ВКонтакте представила сервис VK Почта для обмена письмами
16:02
Предпринимателя Быкова присяжные признали виновным в организации двух убийств

Сейчас читают

«Ак Барс» отказался от девушек из группы поддержки, нужен ли чирлидинг в хоккее и в российском…
Метеоролог назвал сроки прихода бабьего лета в Москву
Эксперты предупредили об изменении климата в России
За секунду до остановки сердца: опубликовано предсмертное фото актера Диланяна
Бал Сатаны: таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака