Пиар-менеджер раскрыл причину проблем МакSим: «Выходила на сцену пьяная»

Пиар-менеджер Иван Ирбис, работавший с такими звездами, как Энрике Иглесиас, Иван Шаповалов, Роза Сябитова высказал смелую версию причину проблем певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — прим. ред.). По его мнению, у знаменитости зависимость от спиртного.

«На самом деле ни для кого не секрет, что все ее проблемы связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная», — заявил он «Экспресс газете».

Ирбис вспомнил, как несколько лет назад он пришел с друзьями в клуб «Облака», где выступала МакSим. По его словам, после каждой песни ей подносили полный бокал, а уходила знаменитость с концерта явно в нетрезвом виде.

«Мне кажется, МакSим оказалась в положении пастушка из детской сказки, который пугал народ ложными сообщениями про волков и добился того, что, когда волки действительно появились, никто не пришел ему на помощь», — отметил пиарщик.

Ирбис считает, что менеджмент пытался скрыть алкогольную зависимость исполнительницы «нелепыми отмазками», и нет ничего удивительного, что после всех событий в ее нынешнюю болезнь многие не поверили. Он выразил надежду, что МакSим сумеет из всей этой истории извлечь какую-то пользу, например сменит свой менеджмент, хотя пиар она получила очень мощный.

Известно, что певица попала в больницу после выступления в Казани в середине июня. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Тогда у нее отказало одно легкое и начались проблемы с сердцем. Позже специалистам удалось нормализовать ее состояние. Сейчас певица продолжает лечение дома.

Как писал 5-tv.ru, директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, о том сможет ли исполнительница вернуться на сцену в ближайшее время.