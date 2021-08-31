Елена Проклова призналась, зачем рассказала о домогательствах режиссера

Актриса Елена Проклова, имя которой в последнее время связывают с громким скандалом о домогательствах со стороны известного режиссера, накануне своего 68-летия объяснила, для чего ей понадобилось воскрешать историю, случившуюся много лет назад.

«В моей жизни было именно то, о чем я рассказала, нравится это кому-то или нет… Это беда того человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке. И моя исповедь не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема», — откровенно призналась актриса в интервью сайту KP.RU.

На самом деле, решение во всеуслышание рассказать публике о мучительных отношениях с известным человеком, в котором все сразу признали знаменитого Олега Табакова, вполне в характере актрисы.

По словам Прокловой, в той нашумевшей передаче Леры Кудрявцевой, она затронула серьезную проблему, которая «все шире распускает свои щупальца». Актриса добавила, что ее признание получило отклик со стороны многих мужчин и юных девушек, которые рассказали о том, что пережили когда-то подобные ситуации.

«Хотелось бы обратить на эту проблему внимание. Но достучаться не удалось… Всем глубоко наплевать на суть. Важен хайп», — грустно констатирует Проклова.

В жизни актрисы было много трудностей, потерь и расставаний, но она всегда каким-то чудом восстанавливалась на обломках прошлого и смело шла дальше, в новую жизнь, полную соблазнов и приключений.

Елена Проклова известна не только по образам нежных, чувственных, но сильных характером героинь во многих любимых зрителями картинах и спектаклях, но и благодаря своим громким романам.

Актриса была замужем три раза, а о ее необычайной женской привлекательности и способности сводить мужчин с ума ходили легенды. Артистке приписывали романтические отношения с самыми знаменитыми и талантливыми мужчинами отечественного кинематографа — Андреем Мироновым, Олегом Янковским и другими.

Что тут миф, а что — реальность достоверно никто не знает, но, может, сама Елена Игоревна еще не раз эпатирует неподготовленных поклонников увлекательными и поучительными историями из своей биографии.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно Елена Проклова заявила, что готова выйти на сцену с Ольгой Бузовой. Актриса считает, что мир изменился, и то, что было неприемлемо вчера, сегодня — в порядке вещей.