Появилось видео с теплохода, на котором Моргенштерн отпразднует свадьбу

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Карина Исхакова
Эксклюзив 2 271

Инсайдер подтвердил, что знаменательное событие рэпер и его возлюбленная отметят сегодня, 31 августа.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern; 5-tv.ru

Сейчас на набережной Тараса Шевченко в Москве организаторы готовят теплоход, на котором и отпразднуют свадьбу рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина. В распоряжении 5-tv.ru эксклюзивные кадры с корабля, на котором полным ходом идет подготовка к торжеству. На видео самих виновников торжества не видно, организаторы украшают сцену и зал. Рабочие разгружают огромное число двуспальных кроватей, возможно, именно на них будут сидеть приглашенные гости.

Внутри теплоход украшен бело-розовыми шарами, повсюду стоят букеты цветов в тон. На самом корабле вывесили плакат с инициалами молодоженом — АД (Алишер и Дилара). Оформление теплохода больше похоже на «стеб» над российским свадьбами. И это неудивительно, учитывая, что Моргенштерн прославился, как один из самых эпатажных артистов.

Источник подтвердил, что свадьба Алишера Моргенштерна и его избранницы Дилары пройдет уже сегодня, 31 августа. По словам инсайдера, знаменательное событие рэпер и его невеста планируют отметить в семь вечера. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на свадьбу рэпера Моргенштерна приготовили конопляный торт весом 666 килограммов.

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