Друг Шаляпина рассказал о многомиллионном богатстве его канадской жены

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Алиса Старжевская
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Певец тайно женился на 42-летней владелице сети адвокатских контор, которая после свадьбы оказалась на аппарате ИВЛ.

Друг Шаляпина рассказал о многомиллионном богатстве его канадской жены

Фото: Instagram @shalyapin_official

Друг Прохора, актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе Шаляпина и его 42-летней канадской избранницы Татьяны Дэвис, поделился не только состоянием здоровья женщины, подхватившей коронавирус на свадьбе, но и ее рассказал о материальной стороне брака. Его откровения о стоимости движимого и недвижимого имущества приводит сайт KP.RU.

«Видно, что Прохор наконец встретил свою половинку. Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько десятков миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит», — рассказал друг исполнителя.

Торжество молодые отметили в Лас-Вегасе, куда приехали заранее. Накануне свадьбы в городе роскоши и дорогих развлечений они сняли дом, который им настолько понравился, что Прохор и Татьяна решили остановиться в нем до конца года, а затем и вовсе приобрести его в личную собственность.

«Сторговались с владельцем на 2 миллиона долларов. Есть у Тани недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале. Шикарный автопарк», — поделился финансовыми секретами возлюбленных лучший друг певца.

Сейчас часть семейного бюджета расходуется в том числе на дорогостоящее лечение Дэвис.  Кирьянов упомянул, что когда супруга Шаляпина пожаловалась на усталость, одна лишь витаминная капельница обходилась в 4 500 долларов (330 000 рублей).

Ранее стало известно, что супругу Шаляпина в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам артиста, у Татьяны поражено 80% легких, из-за чего она не может дышать самостоятельно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом жены.

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