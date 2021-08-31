Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом жены

Певец Прохор Шаляпин рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом супруги Татьяны Дэвис. В беседе с 5-tv.ru артист заявил, что состояние канадской миллионерши остается без изменений. Ранее исполнитель сообщал, что 42-летняя жена находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Сам же Шаляпин чувствует себя хорошо, недавно он прошел вакцинацию от COVID-19.

Недавно певец обвинил американских врачей в том, что состояние его возлюбленной резко ухудшилось. По его словам, женщину лечили шарлатаны. Артист уверяет, что вместо действенных противовирусных лекарств, Татьяну заставляли дышать препаратами от астмы.

Сатурация (показатель уровня насыщения крови кислородом - Прим.ред.) упала до критически низких показателей — 64%, Шаляпин забил тревогу. Канадскую миллионершу российского происхождения госпитализировали. У женщины диагностировали сильнейшее поражение легких — 80%. Сейчас певец не может навещать свою законную супругу.

Прохор Шаляпин очень волнуется за свою избранницу. Телефон артиста разрывается от звонков журналистов. Певец уверяет, что сейчас у него много других забот, вместо того, чтобы вести переговоры с представителями СМИ.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады.