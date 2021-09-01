Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 021

Погибший малыш лежал под деревом.

Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области

Фото: Depositphotos / H.-D. Falkenstein

Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области. По данным источника 5-tv.ru, труп малыша находился под деревом в пушкинском районе региона на улице Луговая. Страшная находка была сделана 31 августа. Подробности уточняются.

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