Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 021
Погибший малыш лежал под деревом.
Фото: Depositphotos / H.-D. Falkenstein
Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области. По данным источника 5-tv.ru, труп малыша находился под деревом в пушкинском районе региона на улице Луговая. Страшная находка была сделана 31 августа. Подробности уточняются.
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