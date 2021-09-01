Певец Александр Шоуа назвал причину распада группы «Непара»

Популярная в 2000-х группа «Непара» распалась из-за многочисленных конфликтов внутри коллектива. Об этом рассказал руководитель дуэта — певец Александр Шоуа — в эфире радиостанции «Москва FM».

Музыкант признался, что он устал контролировать участницу «Непары» Викторию Талышинскую. Поскольку ему постоянно приходилось призывать к порядку коллегу, которая не очень серьезно относилась к делу.

«Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — сказал Александр Шоуа.

Он также позже отметил, что в жизни Талышинская воображала о себе слишком много. Однако на сцене эта энергия вседозволенности куда-то пропадала. По словам Шоуа, впоследствии руководить группой было практически невозможно — именно поэтому он принял решение о роспуске коллектива в 2019 году.

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