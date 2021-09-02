Шаляпин объяснил, почему оставил тяжело больную жену в США и вернулся в Россию

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему оставил в США тяжело больную жену и вернулся в Россию. Супруга артиста канадская миллионерша Татьяна Клаудия Девис сейчас буквально находится на грани жизни и смерти. У 42-летней женщины диагностировали коронавирус, ее легкие поражены на 80%. Жена исполнителя не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату ИВЛ.

В это время певец вернулся на родину и принял участие съемках ток-шоу на одном из федеральных каналов. На артиста тут же обрушилась волна хейта. Интернет-пользователи осудили Шаляпина и обвинили в безразличном отношении к тяжело больной жене.

«Сейчас я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы еще собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, а всем показывали арендованный особняк», — рассказал артист в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

Некоторые обвиняют певца, который уже состоял в барке с богатой женщиной на пару десятков старше его, в том, что он женился на Девис из-за ее многомиллионного состояния. Друзья Шаляпина уверяют, что супругов связывают искренние теплые чувства. К тому же, по словам актера Георгия Кирьянова, присутствовавшего на свадьбе певца и миллионерши, исполнитель никак не мог предвидеть, что ее возлюбленная заболеет настолько серьезно.

«Кто-то считает, что он женился на Татьяне из-за ее состояния. Действительно, Таня — девушка упакованная. У нее дома в Монако, Мексике, Канаде, она собиралась приобрести недвижимость в Лас-Вегасе. Но, согласитесь, никто не мог предположить такого исхода! И обвинять Прохора в каком-либо расчете бессмысленно. Прохор искренне надеется устроить свою жизнь с Таней и жить долго и счастливо. Надеемся, все обойдется», — рассказал Кирьянов в беседе с Womanhit.ru.

При этом друг супругов отметил, что Татьяна Девис ни разу не была замужем, детей у 42-летней бизнес-вумен тоже нет. Пожилые родители женщины сейчас тоже в больнице в тяжелом состоянии. По словам Кирьянова, если Девис умрет, согласно американским законам, все ее многомиллионное состояние переедет ее мужу, то есть Шаляпину.

Певец и бизнесвумен поженились незадолго до того, как женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Артист и его избранница сыграли тайную свадьбу. Торжество они отметили в Лас-Вегасе в клубе Intrigue отеля-казино Wynn. На банкет новоиспеченные супруги потратили порядка 15 миллионов рублей. Предположительно Татьяна Девич подцепила инфекцию на своей свадьбе. Как писал 5-tv.ru гости вычислили, кто заразил жену Шаляпина.