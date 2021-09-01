Гости вычислили, кто заразил жену Шаляпина COVID на свадьбе
Миллионерша Татьяна Дэвис находится в крайне тяжелом состоянии. У бизнеследи поражено 80% легких. Она живет только благодаря аппарату ИВЛ.
Фото: Instagram @shalyapin_official
Человек из России, предположительно, заразил супругу Прохора Шаляпина COVID-19. Это произошло на свадьбе влюбленных, которую они не афишировали. С таким заявлением выступили актриса Марина Орлова и ее супруг Георгий, побывавшие на закрытом торжестве.
По словам пары, носителем вируса, скорее всего, был гость со стороны певца. Он первый после мероприятия почувствовал симптомы болезни. Избежать заражения Марине и Георгию удалось чудом. Сработала интуиция, ну и, конечно, стойкий иммунитет.
«Он хотел сесть за наш столик, но мы по чистой случайности попросили его пересесть, так как хотели сидеть вместе с друзьями. То есть контакт у нас был недолгим. И опять-таки мы можем лишь предполагать, что это он всех заразил. А так это мог быть кто угодно, хоть официант на свадьбе», — заявил супруг актрисы в беседе с Womanhit.
Марина Орлова отметила, что никто из гостей на свадьбе не проходил тест на наличие COVID. Обусловлено это тем, что в Америке почти все взрослое население вакцинировано. По стечению обстоятельств, прививки не было только у невесты Шаляпина — миллионерши Татьяны Дэвис.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга певца Прохора Шаляпина находится в крайне тяжелом состоянии. Бизнесвумен госпитализировали с очень низким содержанием кислорода в крови. Из-за поражения 80% легких Татьяна Дэвис не могла дышать самостоятельно. Ее немедленно подключили к аппарату ИВЛ. Русскому артисту остается лишь молиться о здоровье миллионерши.
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