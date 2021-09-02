Притяните энергию богатства в дом! Бацзы-совет дня на четверг, 2 сентября

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Карина Бернтгольц
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Всего одно простое правило поможет сделать так, что судьба была к вам благосклонна.

Притяните энергию богатства в дом! Бацзы-совет дня на четверг, 2 сентября

Фото: Depositphotos / vasilevkirill

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 2 сентября?

 

Отличный день для дорогостоящих покупок. Особенно хорошо покупать недвижимость. Благородная звезда Хранилище (Сокровищница) поможет сделать покупку максимально благоприятной.

Но, чтобы сделка прошла как по маслу, очень важно быть вежливым и предупредительным с продавцом. Энергии дня не терпят резкости и конфликтов. 

Нет смысла сейчас покупать недвижимость? Все равно отыграйте энергию денежной звезды, сходив на шопинг. Если же пока нет средств на покупки, просто пройдитесь по магазинам и полюбуйтесь на дорогие вещи. Так вы притянете энергию богатства в свой дом.  

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.19
-0.09 86.39
-0.28
Притяните энергию богатства в дом! Бацзы-совет дня на четверг, 2 сентября

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