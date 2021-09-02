Притяните энергию богатства в дом! Бацзы-совет дня на четверг, 2 сентября

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 2 сентября?

Отличный день для дорогостоящих покупок. Особенно хорошо покупать недвижимость. Благородная звезда Хранилище (Сокровищница) поможет сделать покупку максимально благоприятной.

Но, чтобы сделка прошла как по маслу, очень важно быть вежливым и предупредительным с продавцом. Энергии дня не терпят резкости и конфликтов.

Нет смысла сейчас покупать недвижимость? Все равно отыграйте энергию денежной звезды, сходив на шопинг. Если же пока нет средств на покупки, просто пройдитесь по магазинам и полюбуйтесь на дорогие вещи. Так вы притянете энергию богатства в свой дом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.