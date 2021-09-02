Песков раскрыл детали выступления Путина на пленарном заседании ВЭФ

На предстоящем пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Детали выступления главы государства в студии «Известий» раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это огромный регион, с потенциалом развития, который трудно оценить. Регион, который граничит с частью света, демонстрирующей уже на протяжении многих лет самое динамичное развитие на земном шаре, в первую очередь, речь пойдет об этом», — подчеркнул спикер Кремля.

При этом Песков отметил, что по опыту без вопросов от модератотров мероприятия о самых насущных темах, как внутрироссийских, так и мировых не обходится. Кроме того, по его словам, на Дальний Восток глобальные темы тоже оказывают свое влияние. Так, среди предполагаемых тем не исключается и обсуждение последних событий в Афганистане.

«Нам всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства Талибана*. Они сформулировали некую структуру власти, произвели первое назначение, но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов у руля Афганистана — посмотрим. Для нас важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было 20 лет назад, для нас важно, чтобы были приняты меры для пресечения наркотрафика», — подчеркнул пресс-секретарь.

Что касаемо оценки самого форума в целом, Дмитрий Песков пока воздержался. Он отметил, что мероприятие еще в самом разгаре. По его мнению, важно отметить, что «несмотря на продолжающуюся пандемию», Россия провела в этом году два форума — петербургский и дальневосточный., что «очень-очень важно».

«Потому что пандемия, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь, да, она может быть комбинированной, половина в очном, половина в цифровом формате. Тем не менее я считаю, что практика проведения подобных мероприятий и не остановка жизни чрезвычайно важны», — обратил внимание Дмитрий Песков.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне Владимир Путин провел открытый урок для школьников в честь 1 сентября. Встреча прошла во Всероссийском детском центре «Океан» — одном из самых живописных мест Приморья, которое называют дальневосточным «Артеком». Здесь ежегодно отдыхают и учатся 16 тысяч детей. После этого ребята вместе с главой государства посетили Форт № 1 во Владивостокской крепости.