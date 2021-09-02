Жена экс-супруга Волочковой раскрыла беременность и назвала пол будущего ребенка

Пока танцовщица Анастасия Волочкова судится с театрами и соседями, пристально наблюдающими за ее интимной жизнью, бывший супруг экс-балерины Игорь Вдовин женился и уже готовится вновь стать отцом.

Жена бизнесмена — телеведущая Елена Николаева, с которой Вдовин скрепил себя узами брака еще полгода назад, на своей странице в Instagram опубликовала фото с округлившемся животом и назвала пол будущего ребенка.

«Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. У Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. Пока написано, что появится малыш на свет 25 декабря — в мой же день рождения», — написала знаменитость.

Instagram @elenanika

Ведущая также поспешила успокоить поклонников, которые испугались, что их любимица из-за рождения ребенка пропадет из эфира, и заверила, что уходить в декретный отпуск она не собирается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова обвинила заснявших ее за исправлением нужды соседей в травле и пригрозила им судом.