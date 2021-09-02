В Москве в отель к мужу Валерии Гай Германики пришли полицейские
Оперативная группа проводит следственные действия в номере Дениса Молчанова.
Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru
Московские полицейские нагрянули в отель к мужу режиссера Валерии Гай Германики. Как стало известно 5-tv.ru, следственно-оперативная группа проводит мероприятия в гостиничном номере Дениса Молчанова.
Чем вызван визит представителей правоохранительных органов источник не уточнил. При этом, в сети распространяется информация, что полиция приехала в отель после анонимного звонка. Якобы поступило сообщение о наличии оружия в номере Дениса Молчанова.
Другие подробности устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что громкая свадьба рэпера Моргенштерна закончилась визитом полицейских.
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