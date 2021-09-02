Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле давно подтвердили готовность к общению с украинской стороной.
Фото, видео: ТАСС / IAN LANGSDON / POOL; 5-tv.ru
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли произойдет в текущем году. Об этом в студии «Известий» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любое общение на высшем уровне оно а) Должно быть хорошо подготовлено и б) Должно преследовать определенные цели», — подчеркнул Песков.
Он обратил внимание, на тот факт, что круг вопросов, которые главы государств могли бы обсуждать, до сих пор не определен. Основной темой для себя украинская сторона в очередной раз предлагает Крым. Однако, как подчеркивает Песков, Владимир Путин «не то, чтобы не готов, там нет субстанций для обсуждений».
Вопрос согласования встречи по линии администрации президента и офиса президента Украины курирует Дмитрий Козак и, как отмечает пресс-секретарь российского лидера, переговоры далеки от согласования какой-либо конкретной повестки. И это при том, что обе стороны не отрицали своей заинтересованности.
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