Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли произойдет в текущем году. Об этом в студии «Известий» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любое общение на высшем уровне оно а) Должно быть хорошо подготовлено и б) Должно преследовать определенные цели», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, на тот факт, что круг вопросов, которые главы государств могли бы обсуждать, до сих пор не определен. Основной темой для себя украинская сторона в очередной раз предлагает Крым. Однако, как подчеркивает Песков, Владимир Путин «не то, чтобы не готов, там нет субстанций для обсуждений».

Вопрос согласования встречи по линии администрации президента и офиса президента Украины курирует Дмитрий Козак и, как отмечает пресс-секретарь российского лидера, переговоры далеки от согласования какой-либо конкретной повестки. И это при том, что обе стороны не отрицали своей заинтересованности.