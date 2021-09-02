Королева Елизавета II озвучила причины возможного отречения от престола

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Елизавета Мареныч
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Королевский биограф Мэтью Деннисон сообщил, что в ближайшее время Ее величество не планирует покинуть трон.

Королева Елизавета II озвучила причины возможного отречения от престола

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Королева Великобритании Елизавета II озвучила две причины, по которым она могла бы отречься от престола. Об этом рассказал биограф Мэтью Деннисон, написавший несколько книг о королевской семье.

Исследователь отметил, что королева, которая весной отметила свой 95-й день рождения, продолжает придерживаться тех же принципов. Однако в силу возраста она допускает возможность отказа от королевского престола.

«Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», — цитирует отрывок из книги американское издание Town and Country.

Отметим, что Елизавета II правит Великобританией уже 68 лет. Однако последние годы служения оказались довольно-таки сложными для ее величества. Так, монархиня пережила в апреле смерть горячо любимого супруга принца Филиппа, а месяцами ранее беспрецедентный скандал, развернувшийся вокруг ухода из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему королева Елизавета II подает в суд на Гарри и Меган Маркл.

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