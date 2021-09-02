Королева Елизавета II озвучила причины возможного отречения от престола

Королева Великобритании Елизавета II озвучила две причины, по которым она могла бы отречься от престола. Об этом рассказал биограф Мэтью Деннисон, написавший несколько книг о королевской семье.

Исследователь отметил, что королева, которая весной отметила свой 95-й день рождения, продолжает придерживаться тех же принципов. Однако в силу возраста она допускает возможность отказа от королевского престола.

«Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», — цитирует отрывок из книги американское издание Town and Country.

Отметим, что Елизавета II правит Великобританией уже 68 лет. Однако последние годы служения оказались довольно-таки сложными для ее величества. Так, монархиня пережила в апреле смерть горячо любимого супруга принца Филиппа, а месяцами ранее беспрецедентный скандал, развернувшийся вокруг ухода из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему королева Елизавета II подает в суд на Гарри и Меган Маркл.