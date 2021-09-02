Муж Гай Германики назвал причину своего задержания

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 018

Бизнесмена Дениса Молчанова после обыска в его гостиничном номере отвезли в полицейский участок.

Фото, видео: www.globallookpress / АГН Москва; 5-tv.ru

Мужа режиссера Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова увезли из отеля The Ritz-Carlton на Тверской улице, где он проживал, в отдел полиции. Мужчина успел рассказать журналистам, что задержан в связи с хранением ружья, которое не успел зарегистрировать.

«Супруга подарила ружье, не успел правильно зарегистрировать», — пояснил бизнесмен.

От ответа на вопрос, имелись ли у него запрещенные вещества, Молчанов уклонился.

Ранее стало известно, что в номере Дениса Молчанова в гостинице The Ritz-Carlton полиция проводит обыск. Поводом послужил анонимный звонок о том, что в номере бизнесмена заметили ружье. Позднее появилась информация об обнаружении там же следов неизвестного вещества. При этом работники отеля сообщили, что Молчанов, проживая у них, не всегда пребывал в адекватном состоянии и мог устроить скандал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оружие, которое нашли в номере мужа Гай Германики, предположительно, недавно куплено и на данный момент не зарегистрировано, но у Молчанова есть срок на его регистрацию.

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