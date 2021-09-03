Выздоравливающая певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице

Певица МакSим, которая сейчас восстанавливается после тяжелой болезни, нашла в себе силы проводить в первый класс дочь Машу. Младшая наследница артистки в этом году стала ученицей одной из столичных школ, в совете которой состоят звезды отечественного шоу-бизнеса — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель и многие другие.

На странице официальной фан-группы певицы ВКонтакте, появились трогательные снимки, на которых артистка дает важные материнские наставления шестилетней дочке. На кадрах дети уже вошли в класс и собираются подарить букеты своей первой учительнице. МакSим наклонилась к дочери и, судя по выражению ее лица, объясняла малышке что-то очень важное.

Артистка, с таким трудом победившая коварную болезнь, пришла на праздник дочери в строгой белой блузке и простых черных брюках. МакSим выглядела уместно и стильно, однако поклонников очень расстроила излишняя худоба любимой певицы.

«Хорошо, что Марина идет на поправку, но очень печально видеть ее такой худой, хочется ее срочно откормить. Дай бог здоровья» — написали в комментариях.

Также фанаты не упустили возможности в очередной раз упрекнуть тех, кто обрушился на МакSим с обвинениями в пиаре на собственной болезни. Преданные поклонники детально рассмотрели снимки артистки, впервые появившейся на публике после выписки из больницы, где звезда провела больше месяца, и нашли неопровержимые доказательства того, что исполнительница действительно тяжело болела.

«Если хорошо посмотреть по фото Марины, то там правда будет видно шрам от трахеостомы и мешки под глазами и еще плюс она сильно похудела… Я это говорю, как медик», — написали в комментариях к праздничным фото.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как врачи-реаниматологи, которые боролись за жизнь МакSим в течение долгих недель комы, делали все возможное, чтобы спасти ее голос и не повредить гортань и голосовые связки во время медицинских манипуляций.