Стало известно, почему Захаров не дал Алферовой стать звездой «Ленкома»

Актриса Ирина Алферова не стала звездой театра «Ленком» и ушла из него из-за конфликта с режиссером Марком Захаровым. Об этом в интервью «7Дней.ру» заявил актер Александр Карнаушкин.

По словам артиста, однажды Алферова должна была выступать вместе со своим вторым супругом Александром Абдуловым, с которым и познакомилась в «Ленкоме», в Горьком (прежнее название Нижнего Новогорода — Прим.ред.). Они запросили отдельный рейс и прилетели на спектакль за полчаса до его начала.

«Марк Захаров после этого устроил скандал и сказал, что в его театре она работать не будет и отправил ее в Театр киноактера», — поделился Кандрашкин.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Выгнать Абдулова же у Захарова не хватило сил, так как тот сделал очень много для театра. Немного позже актерская пара рассталась.

В 2002 году, спустя девять лет после развода, Алферова и Абдулов стали вновь играть в «Ленкоме», когда одно из театральных фойе преобразовали в небольшой зрительный. Вместе они выступали в постановке «Карманный театр».

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