Пять человек пострадали в Сочи в результате падения обломков БПЛА

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 91 0

Среди раненых — ребенок.

Каковы последствия атаки украинских БПЛА на Сочи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Краснодарский край. В результате в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек. Среди них — ребенок. Об этом сообщили в Оперштабе региона.

«Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Также в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили три частных дома. Обломки вражеских дронов упали, в том числе в районе нежилого здания и в тоннеле. В Оперштабе уточнили, что во всех случаях на местах работают сотрудники экстренных служб.

Прежде крупной атаке украинских БПЛА подверглась Самарская и Белгородская области, а также Таганрог. Кроме того, от действий ВСУ погибли два человека в Нижнекамске. По данным местных властей, беспилотник врезался в дерево, которое затем упало на автомобиль. В нем в тот момент находились четыре человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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