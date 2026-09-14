Пять человек пострадали в Сочи в результате падения обломков БПЛА
Среди раненых — ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Краснодарский край. В результате в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек. Среди них — ребенок. Об этом сообщили в Оперштабе региона.
«Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Также в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили три частных дома. Обломки вражеских дронов упали, в том числе в районе нежилого здания и в тоннеле. В Оперштабе уточнили, что во всех случаях на местах работают сотрудники экстренных служб.
Прежде крупной атаке украинских БПЛА подверглась Самарская и Белгородская области, а также Таганрог. Кроме того, от действий ВСУ погибли два человека в Нижнекамске. По данным местных властей, беспилотник врезался в дерево, которое затем упало на автомобиль. В нем в тот момент находились четыре человека.
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