Сборная РФ по футболу одержала первую победу под руководством Карпина

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Василий Заика
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Национальная команда страны в рамках отборочного тура ЧМ-2022 обыграла команду Кипра со счетом 2:0.

Сборная РФ по футболу одержала первую победу под руководством Карпина

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Сборная РФ по футболу одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча национальной команды с соперниками с Кипра проходила на стадионе ГСП в Никосии и закончилась со счетом 2:0.

Счет был открыт на 6-й минуте. Подопечные Валерия Карпина реализовали быструю атаку. Федор Смолов дошел до штрафной и передал мяч на ход Александру Ерохину — он мощно загнал «круглого» в дальний верхний угол.

Второй мяч в воротах соперников оказался благодаря усилиям Рифата Жемалетдинова. На 55-й минуте встречи полузащитник вновь при содействии Федора Смолова воспользовался ситуацией и обыграл вратаря хозяев.

Сборная РФ по футболу, имея в активе десять очков, вышла на первое место в группе H.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Кипра.

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