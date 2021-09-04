Сборная РФ по футболу одержала первую победу под руководством Карпина

Сборная РФ по футболу одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Как сообщает «Спорт-Экспресс», встреча национальной команды с соперниками с Кипра проходила на стадионе ГСП в Никосии и закончилась со счетом 2:0.

Счет был открыт на 6-й минуте. Подопечные Валерия Карпина реализовали быструю атаку. Федор Смолов дошел до штрафной и передал мяч на ход Александру Ерохину — он мощно загнал «круглого» в дальний верхний угол.

Второй мяч в воротах соперников оказался благодаря усилиям Рифата Жемалетдинова. На 55-й минуте встречи полузащитник вновь при содействии Федора Смолова воспользовался ситуацией и обыграл вратаря хозяев.

Сборная РФ по футболу, имея в активе десять очков, вышла на первое место в группе H.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Кипра.