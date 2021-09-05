После скандала Волочкова призналась, что не первый год «ходит под елочку»

Анастасия Волочкова потребовала у общественности прекратить обсуждать скандальный снимок, на котором она запечатлена справляющей нужду под елочкой на своем участке, и переключить внимание на более «глобальные проблемы».

«Прекратите уже обсуждать мою попу, я и так знаю, что она прекрасна. Обсуждайте проблемы глобальнее», — написала балерина в своем Instagram-аккаунте.

Волочкова даже не постеснялась признаться, что не первый раз справляет нужду под елочкой.

«Я много лет уже хожу под эту елочку, и никто не жаловался. Елочка, кстати, стала даже лучше расти», — пошутила артистка.

Она также призвала обратить внимание на «беспредел», который творят другие, и в очередной раз обвинила своих оппонентов в том, что они специально раздувают скандал вокруг нее, чтобы прикрыть собственное мошенничество.

«Лучше бы вы обратили внимание на то, какой беспредел творят другие, и просто хотят отвести от себя внимание от уголовных дел и мошенничества, перекинув его на меня вот таким гнилым образом. Я никому не мешала, а вот так называемое ТСН, которые якобы хотят сделать все для людей, на самом деле просто собирают деньги себе в карман <…>, решают кому из детей играть на детской площадке, а кому нет», — заявила Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Ранее танцовщица обвинила в организации ее травли свою соседку по загородному поселку — экс-солистку «Стрелок» Екатерину Любомскую после того, как вскрылись махинации с товариществом собственников недвижимости (ТСН), которое создала певица. Волочкова уверена, что предыдущая управляющая компания лучше справлялась со своими обязанностями, а ее соседка просто собирает с жильцов деньги, не объясняя, на что они расходуются. Прима-балерина решила бороться с незаконной деятельностью в своем поселке, и почти сразу после этого в сети было опубликовано ее скандальное фото.

В свою очередь соседи Волочковой, похоже, объявили ей настоящую войну. Они утверждают, что балерина ведет разгульный образ жизни и устраивает шумные застолья, чем создает неудобства остальным жильцам. Также ее подозревают в сговоре с жилищной компанией, против которой выступают остальные соседи. При этом скандальную балерину побаиваются, так как она неоднократно была замечена в компании неких «сомнительных личностей». Наконец, соседей не устраивает, что Волочкова приютила на своем участке семью из Таджикистана с тремя детьми, которые постоянно шумят и мусорят на территории поселка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телеведущая Дана Борисова призвала помочь Волочковой справиться с алкоголизмом. Именно следствием пагубной зависимости она объяснила выходку балерины, севшей справлять нужду под окнами соседей. По мнению Борисовой, Волочкова деградирует и именно на фоне затуманенного сознания совершает безрассудные поступки и нисколько этого не стыдится.