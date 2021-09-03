Соседи объявили войну Волочковой за «общение с бандитами» и разгульные тусовки

Соседи Анастасии Волочковой по коттеджному поселку, где проживает звезда, похоже, объявили ей настоящую войну. Шокирующие подробности о буднях эпатажной блондинки появляются каждый день. О том, что королева шпагата увлекается пьяными вечеринками и общением с бандитами, пишет Starhit.ru.

По словам жительницы элитного поселка Ирина Шмидке, шумные застолья не редкость в доме балерины, хорошо только, что дочь Волочковой Ариадна живет с отцом и не участвует в разгульном образе жизни матери.

«Ариадна сегодня живет с отцом, считаю это благом. Он умный мужчина раз так сделал. Что дочь увидит? Какое воспитание даст эта мать? Употребление шампанского и кальяна в три часа ночи. Это явно не приводит к развитию мозговых клеток», — рассказала Ирина в эфире одного из телешоу.

Как признаются жители поселка, скандальную балерину побаиваются, полагая, что у нее есть покровители, так как она неоднократно была замечена в компании неких «сомнительных личностей».

«Нам страшно гулять по поселку. Нам приходят угрозы. Если не будем платить, то с нашим домом может произойти что угодно. Анастасия поддерживает этих людей», — откровенничала женщина.

Бывшую звезду балета подозревают в сговоре с жилищной компанией, против которой выступают остальные соседи.

Возмущают добропорядочных граждан даже на первый взгляд положительные качества бывшей танцовщицы. Похоже, она создает жителям поселка одни неудобства. Так, всем в округе мешают люди, проживающие в отдельном домике на территории участка Волочковой.

Как ранее рассказывала сама звезда, она приютила у себя семью из Таджикистана, в которой за последнее время появилось уже трое детей. По словам Волочковой, она относится к этим людям как к родным, но соседи крайне возмущены гостеприимством балерины.

«Творится беспредел! На участке Анастасии живет семья в непонятном количестве человек. Они живут на втором этаже гаража. Открываются полностью окна, и дети визжат, орут не потому, что хотят орать, а плачут. Детей не пытаются успокоить! Постоянно кидают мусор», — заявила еще одна соседка Олеся Громова.

К слову, вокруг этой семьи, проживающей у артистки, ранее уже произошел скандал. Председательница товарищества собственников поселка попросила уйти с игровой площадки двух девочек — таджичек, объяснив это тем, что она не предназначена для детей персонала. Волочкова очень возмутилась такой несправедливостью и обвинила председательницу в национализме, добавив, что делить детей на «своих» и «чужих» недопустимо.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лена Миро пристыдила Волочкову за развратный наряд на школьной линейке. Скандальная балерина пришла на линейку к дочери 10-класснице в платье с огромным вырезом.